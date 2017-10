Thema week op de Willibrordusschool

X 98

GROENLO – Na een wekend levende geschiedenis uit de 17de eeuw, in het centrum van Groenlo tijdens de Slag om Grolle, zijn leerlingen van de Williebrordusschool maandag 24 oktober terug gegaan naar de prehistorie. De reis werd gemaakt met behulp van een tijdmachine.

’s Morgens vroeg op het schoolplein las directeur Ben Bomers een brief voor aan de leerlingen. “Mag ik mij voorstellen, mijn naam is professor Dom maar jullie mogen mij bij de voornaam noemen Olie. Ik heb een probleem en vroeg mij af of jullie mij kunnen helpen”, waren de noodkreten van Olie.

De professor is uitvinder van een tijdmachine en is al in de prehistorie, riddertijd en Gouden eeuw geweest. “Ik heb een probleem. Ik wil terug naar de toekomst, maar daarvoor heb ik een code nodig. In de Gouden eeuw ben ik de code verloren en ik heb nu alleen nog maar de code voor de prehistorie. Misschien kunnen we in de prehistorie wel de code vinden voor de toekomst”, waren de wanhoopswoorden van de Professor.

In groepen gingen de leerlingen naar binnen in de school waar de tijd machine staat. Deze bracht de leerlingen, na het invoeren van de code, naar de prehistorie.

De hele week gaan de leerlingen onder andere tekenen, knutselen en plakken over alles wat te maken heeft de prehistorie.