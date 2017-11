T/m 31 dec. – Sporten voor vrouwen

X 76

GROENLO – In oktober is een proefperiode gestart waarin vrouwen samen kunnen sporten en zij tijdens het sporten niet zichtbaar zijn voor mannen. Dit is met name voor vrouwen die bezwaren hebben of het ongemakkelijk vinden om fysiek te bewegen in sportkleding, als dit in een sportschool of gymzaal plaatsvindt die algemeen toegankelijk is voor mannen. De Stichting Ontmoet en Ontwikkel Oost-Achterhoek organiseert dit in een ruimte in De Mattelier in Groenlo, waarbij de privacy van de deelnemers gewaarborgd is en zij zich veilig en onbespied kunnen voelen. Monique Mokkink leidt de sportavonden.

De proefperiode loopt tot en met december 2017. Als dit goed verloopt en er is voldoende animo, dan zal het sporten voor vrouwen in 2018 doorgaan.

Om het sporten te kunnen faciliteren, wordt een kleine vergoeding aan de deelnemers gevraagd van €15,- per maand. Het sporten wordt wekelijks georganiseerd in SCC De Mattelier op woensdagavond.

Waar: Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier

Tijdstip: Iedere woensdag tussen 20.00 – 21.00 uur

Kosten: € 15,00 per maand

Voor meer informatie kan per e-mail contact gezocht worden via ontmoetenontwikkel@gmail.com.

Het sporten voor vrouwen is een initiatief van Stichting Ontmoet en Ontwikkel Oost-Achterhoek. De stichting start of helpt bij het organiseren van initiatieven waarbij het ontmoeten van mensen en het ontwikkelen van kennis, vaardigheden of inzicht op eenzelfde interessegebied mogelijk is om daarmee sociale contacten te vergroten en eenzaamheid te verkleinen.