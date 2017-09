X 380

GROENLO – Met een platte wagen en muziekvereniging Groenlo voorop, zijn zaterdag 9 september de vrijwilligers van De bron verhuist naar de Mattelier. De route ging door Beltrumsestraat over de Markt naar het nieuwe multifunctionele gebouw met theaterfunctie aan de Mattelierstraat.

Op de platte wagen stond de tekst; ‘Tot ziens in de mattelier!’. De wagen trok tevens een inwijdingsvatje met bier met zich mee.

Nog niet alle gebruikers zijn over. aankomende week zijn er nog enkele verenigingen die gebruik maken van De bron aan de Buitenschans.

Donderdag 28 september zal voor De Mattelier een bijzondere dag zijn, want dan zal de première van het theater plaatsvinden! De allereerste voorstelling is ‘Goeie Tukkers zijn geen motherf*ckers”, deel 3.

Officiële opening van de Mattelier voor genodigden is op 29 september. Later in het jaar (oktober/november) zal er een Open Huis zijn voor alle geïnteresseerden.