Twee x succesvol tijdens hondentrimwedstrijden.

GROENLO – Een trimwedstrijd voor honden is een evenement waar hondentrimmers proberen de vacht van hun hond zo mooi mogelijk in model te brengen. Dit kan met de volgende technieken: knippen, effileren en plukken. De jury beoordeeld de kandidaten op: omgang met de hond, tempo, techniek, juistheid van het gekozen model en de mate van verandering voor en na het trimmen.

Anita ten Brincke eigenaresse van trimsalon De Vachtpraktijk uit Groenlo, heeft afgelopen weekenden meegedaan aan twee trimwedstrijden en beide wedstrijden waren succesvol.

30 september Groomania special world championship edition te Kortrijk in België

Aan deze Internationale wedstrijd namen 350 trimmers, verdeeld over 2 dagen, uit 34 verschillende landen deel. “Ik heb deelgenomen in de intermediate klasse en werd beoordeeld door 3 internationale juryleden. Wij kregen 2 uur en 30 minuten de tijd om een poedel zo mooi mogelijk te knippen. Ik heb mijn eigen poedel Jamie in het T-clip model geknipt. De juryleden stelden mijn werk op prijs en dit werd beloond met een 2e prijs. Ik ben enorm trots op deze tweede prijs omdat de concurrentie erg strek was op deze wedstrijd. Het was een hele belevenis om zoveel trimmer te ontmoeten uit diverse landen”, aldus Anita

7 oktober Zwolle Grooming

Tijdens de hondententoonstelling de IJselshow in Zwolle werd voor de tweede keer de trimwedstrijd Zwolle grooming gehouden. “Op deze wedstrijd ben ik uitgekomen in de Open klasse en werd beoordeeld door de Nederlandse juryleden Stefan Oussoren en Susan Zeestraten. Voor deze wedstrijd kreeg ik 2 uur de tijd om Poedel Guus in het T-clip model te knippen. Guus mocht ik lenen van mijn collega trimster Anneke Seegers. Met prachtige beoordelingen van de juryleden werd ik 1e in de open klasse. Uit alle 1e prijswinnaars werd de Best in Show gekozen. Bij de best in Show prijs word gekeken wie het grootste verschil heeft laten zien van voor en na de knipbehandeling. De juryleden vonden de Metamorfose van Guus het grootst dus ik mocht voor de 2e keer op rij deze prijs mee naar Groenlo nemen. Vorig jaar heb ik de Best in Show prijs ook gewonnen, met het onderdeel Effileer met Daisy, een Shih tzu kruising”, vervolgde Anita.