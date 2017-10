V.V. Grol weer digitaal up to date

X 54

GROENLO – Vanuit de volleybalbond zijn alle verenigingen vanaf dit seizoen verplicht om te werken met het zogenoemde Digitaal Wedstrijd Formulier. Om hieraan te kunnen voldoen had Grol 3 tablets nodig en een verstrekte WIFI verbinding.

Dankzij sponsoring van EP Groot Zevert heeft Grol 3 tablets kunnen aanschaffen mede met het geld dat is opgehaald tijdens het Univé Oost Nieuwjaarstoernooi eerder dit jaar.

De gemeente Oost Gelre heeft de WIFI versterking verzorgd en daarmee is de V.V. Grol weer helemaal up to date.