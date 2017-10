Vestingtraining 2017: natte witte karatepakken in hartje Groenlo

X 112

GROENLO – Met bakken kwam de regen afgelopen zaterdag uit de lucht. Desalniettemin lieten karateka’s uit het hele land zich niet kennen en reisden ze af naar het natte Groenlo. Daar verzamelden zich bijna 130 karateka’s om deel te nemen aan de derde editie van de Vestingtraining georganiseerd door karatevereniging Mu-Chin Groenlo.

Jong en oud verzamelden zich in de Oude Calixtus(kerk) op de markt waar om 11:00 de Vestingtraining begon. Vol enthousiasme en passie werd de training gestart. De vele kiai’s (een kiai is een korte kreet die geuit wordt, voor of tijdens het uitvoeren van een techniek) trokken al snel diverse bezoekers die de regen ontvluchtten en een twee uur durende karatetraining in de Oude Calixtus(kerk) konden aanschouwen.

De aanwezige karateka’s werden door verschillende instructeurs getrakteerd op een algemene karatetraining waarin diverse technieken en combinaties van technieken de revue passeerden. Uiteraard werd dat in combinatie gedaan met de nodige fysieke oefeningen zoals opdrukken, buikspieroefeningen en andere werkvormen om de karateka’s fysiek en conditioneel op de proef te stellen.

“Keigaaf! Wat een geweldige inspirerende plek” werd in de pauze gezegd uit door één van de deelnemers uit Brabant. “Wat mooi jong en oud samen karate te zien beoefenen” hoorden we vanuit het publiek.

Na een welverdiende pauze werd de training buiten in de regen in de omgeving van de Maliebaan hervat. De jeugd werd getrakteerd op diverse spelvormen waarin elementen van het karate centraal stonden. Zo werd er bijvoorbeeld gebokst met reuze grote bokshandschoenen. “Ik kon de bokshandschoenen helemaal niet meer omhoog houden” werd met na afloop een grote glimlach door verschillende kinderen geroepen. De senioren hadden een keuzeprogramma waarin ze konden kiezen tussen een kata- en kumitetraining. Kata’s zijn loopvormen met verschillende karatetechnieken die een schijngevecht symboliseren en kumite is aangaan van het karategevecht.

Ondanks de regen en de daardoor nat geworden karatepakken, trokken alle karateka’s ter afsluiting van het programma, al rennend en enthousiast karatekreten producerend, naar de Markt in Groenlo. Daar aangekomen werden de aanwezigen en omwonenden getrakteerd op een laatste kwartier ‘spirit training’. Diverse stoten en schoppen passeerden nog even de revue waarbij de spirit steeds verder toenam en de Vestingtraining 2017 met een mooie climax tot een einde werd gebracht.

Mike te Braake, Dominic Monasso en Bart Overkamp kunnen als drijvende krachten achter dit prachtige kyokushin karate evenement terugkijken op een zeer geslaagde dag. “Volgend jaar zeker weer!” zeiden de heren in koor.

Kijk voor meer informatie op www.karategroenlo.nl of www.facebook.com/karategroenlo.