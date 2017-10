VV Grol h1 verliest nipt van Alterno h3 in Apeldoorn

X 32

3-2 (25-14/25-23/22-25/19-25/15-13)

GROENLO – Grol moest het zaterdag opnemen tegen het talententeam van Alterno.

Frederik kon helaas door privéomstandigheden niet mee, maar gelukkig wilde Maurice Krabbenborg zijn plaats deze middag innemen. Lars was herstellende van een blessure, maar gelukkig wilde David voor hem mee.

Het team van Alterno bestaande allemaal uit jongens van 19 of jonger speelde in de 1e set zeer gepassioneerd en Grol kwam er simpel weg niet aan te pas. Het leek een moeilijke uitzichtloze middag te worden. De 1e set ging dan ook met 25-14 naar Alterno.

In de 2e set kwam Grol door een paar tactische omzettingen beter in zijn spel en liet Alterno niet meer weglopen. Helaas trok Alterno aan het einde van de set aan het langste eind 25-23.

In de 3e set was de wind bij de jonge jongens gaan liggen en kwamen de dieseltjes van Grol op gang. De 3e set ging nog moeizaam met 22-25 naar Grol, maar in de 4e set was het Grol dat de trom sloeg en met 19-25 trok Grol de stand weer gelijk. In de 5e set nam Grol snel een voorsprong van 3 punten en leek Alterno gezien, echter bij de wissel stond Alterno met 8-7 voor. Lang ging het gelijk op tot 12-12. Op deze stand serveerde Alterno een gelukkige bal in en de bal erop kon Grol geen aanval produceren waardoor het 14-12 stond. Grol pakte daarna nog wel de side-out, maar Alterno maakte het daarna af en met 15-13 ging de laatste set toch nog naar Alterno.

Slecht begonnen, goed opgepakt en geschakeld helaas net niet gewonnen. Volgende week thuis tegen Tornax nieuwe kansen.