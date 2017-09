Jubileumweekend van Volksfeestvereniging Holterhoek groot succes

X 156

HOLTERHOEK – Het afgelopen weekend werd erin, en om café Grenszicht van de familie Holtkamp in de Holterhoek, het 100 jarig bestaan van de Volksfeestvereniging Holterhoek gevierd.

Boekpresentatie en foto expositie.

Op vrijdag 1 september vond eerst om 14.00 uur de officiële boekpresentatie plaats van het boek: “Geschiedenis van Holterhoek en zijn bewoners”. De tent was tot en met de laatste stoel bezet om getuige te zijn van de onthulling van het boek, door de auteur L.A. van Dijk. Eerst vertelde hij over het ontstaan van dit prachtige boek. De auteur en de burgermeester hebben elkaar het eerste exemplaar overhandigt, hierbij was de presentatie van het boek officieel.

Daarna werd de daarbij behorende foto expositie in de zaal van Grenszicht geopend door de twee oudste inwoners van de Holterhoek, de heer B. Overkamp en de heer J.F.A. Tuinte. Er waren te veel schitterende foto’s, om in het boek af te drukken, vandaar dat de expositie een zeer mooie en bezienswaardige aanvulling was, er was veel lof voor het boek als voor de expositie.

Het boek werd vaak vol verbazing aangenomen, een boekwerk van liefst 2,5 kilo met verhalen en foto’s over de huizen en bewoners van de Holterhoek. Dit boek kan van nu af aan nog gekocht worden bij café-restaurant Grenszicht in de Holterhoek, boekhandel Gellekink in Eibergen of de Bruna in Groenlo.

Internationaal voetbaltoernooi.

Vrijdag ’s avonds kwam vanuit Duitsland onder luid gejuich, van de Holterhoekse zijde, een grote groep sportieve voetballers met supporters uit de Zwilbrock. Voorop twee mannen met een Duitse en een Nederlandse vlag. Op zeer sportieve wijze werd de strijd aangegaan, door teams ingedeeld, ter plaatse, door de organisatie. Er werden Nederlanders bij de Duitse team ingedeeld om een zo eerlijk mogelijke verdeling te maken. De groep 8 t/m/ 15 en 16 t/m 24 jaar werd gewonnen door het Nederlandse team, de groep van 25+ werd gewonnen door het Duitse team, waarbij opgemerkt moet worden dat de meeste “Duitse team goals” door Nederlandse voetballers werden gescoord, grote hilariteit dus. Na de wedstrijd werd en nog gezellig nagepraat en gefeest in de feesttent, tot in de late uurtjes.



Keizerschieten en zeskamp.

Op zaterdagmorgen kwamen 27 oud-koning(in)en die hiervoor uitgenodigd waren, samen bij de familie Groot Kormelink (Bennie was een van de oud-koningen) aan de Vredenseweg. Na de koffie met pillewegge, konden de oudste deelnemers plaats nemen in de wagen van Kamp Holterhoek, de schutter die overbleven, gingen in optocht voor de vrachtwagen uit, naar café Grenszicht. Na loting werd er begonnen met het keizerschieten. Na de vijfde ronde, het 152e schot, schoot de oudste deelnemer, Jan Startman de romp eraf, dus Jan werd de nieuwe keizer onder luid applaus van alle Holterhoekers. Het nieuwe keizerspaar 2017 is dus: Jan en zijn vrouw Rieki Startman.

Om elf werd er fanatiek gestreden tijdens het zeskamp. Onder prachtige weersomstandigheden werd er menig nat pak gehaald om toch voldoende punten te kunnen scoren. De teams werden wederom ingedeeld door de organisatie, de deelnemers in de leeftijd van 12 tot en met 55 jaar streden op een sportieve wijze voor de eerste plaats. Het team met: Merijn Geverinck, Wouter Korten, Kiki Hannink, Heidi Roerdink, Stan Nijhuis en Sander Hoitink, is eerste geworden.



Kamp Holterhoek.

Voor de jeugd kwamen elf militairen met o.a. een vrachtwagen, een kraanwagen en een radarwagen. De kinderen mochten zelf onder leiding van een militair met de kraanwagen de behendigheid uitproberen, om een pin in een pion te plaatsen door aan de knoppen van de handbediening te draaien en drukken. Iedereen die belangstelling had mocht plaats nemen in de vrachtwagen om een tourrite te maken door de omgeving van de Holterhoek. De radarwagen werd niet alleen door de kinderen maar ook door menig volwassene bewonderd. Het bestuur van de feestvereniging was dan ook zeer blij met de medewerking van “Kamp Holterhoek”.

Boerenbruiloft.

’S Avonds om 20.00 uur zat de tent al weer helemaal vol met (oud) Holterhoekers om vol spanning af te wachten wie het bruidspaar van de boerenbruiloft toch zou zijn. Op de facebook pagina had de organisatie al een filmpje van “Arend en Sientje” geplaatst, maar de spanning werd flink opgevoerd door de ceremoniemeester Jans Ketterink (Alfons Geverinck). Er werd erg enthousiast gereageerd en geapplaudisseerd toen “Arend en Sientje” binnenkwamen in ouderwetse kleding, compleet met de hogehoed en natuurlijk een ouderwets zwart bruidsjurk. Zeer verrassend waren het de broer van de nieuwe keizer, namelijk Frans Startman (bestaat toeval?) en zijn bruidje was Carola Hofstede-Holtkamp. Carola is geboren, als buurmeisje van Frans, zij ging al als klein meisje van twee jaar bij Frans kijken, als hij aan het koeien melken was, als het even kon dan ging zijn onder Klara aan het uier om zo vers mogelijk melk te kunnen drinken. Er ging vervolgens, bij menig bezoeker een rilling over de rug toen de twee kinderen van Carola, verkleed in ouderwetse kleding, binnen kwamen, Mees (7 jaar) droeg de ringen en Daantje (4 jaar) droeg een bruidsboeketje. Ceremoniemeester en tevens buitengewoon (boeren) ambtenaar van de Holterhoekse burgerlijke stand “Jans Kettering” trouwde het stel op een Holterhoekse manier. De bezoekers kregen bij binnenkomst een rode zakdoek en een “Twents hofke” (=advocaat en boerenjongens en een toef slagroom). Het werd een geslaagde ontknoping, vele felicitaties kreeg het bruidspaar nadien.

Na de openingsdans ging de avond verder, m.m.v. de band “King Boogie”. Dit alles heeft geleid tot een geweldig tentfeest. Tot in de late uurtjes werd gedanst, gezongen en gefeest zoals de Holterhoekers dat gewend zijn. Wederom één dag waarover nog lang nagepraat zal worden.

Receptie 100-jarig bestaan.

Op de zondagmiddag was de tent om 14.30 uur weer in gereedheid gebracht om vele bezoekers te kunnen ontvangen voor de receptie ter ere van het 100-jarig jubileum van de Volksfeestvereniging. Een lange rij mensen stond in de rij om het huidige bestuur te feliciteren met het jubileum. Maar wat zou het bestuur betekenen, zonder de opkomst van alle (oud) Holterhoekers om er gezamenlijk weer iets moois van te maken, de quote was dan ook: “Hoe voller de keet, hoe mooier ’t geet”.

De bezoekers werden toegesproken door voorzitter Jos Rötter en wethouder mevrouw J. Pot. Nadien kon er nog gedanst worden, onder muziek van Gert Ekkelboom. De plaatselijke goochelaar, Tom Krooshof, deed weer menig bezoeker verbaasd doen staan, vanwege zijn trucks en kunsten. Wederom was er een dag vol vertier en gezelligheid.

Het bestuur van de volksfeestvereniging bedankt iedereen voor alle enthousiaste mensen en feestgangers die dit weekend tot een geslaagd feest hebben gemaakt.