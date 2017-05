Beveiliging schuur en berging vaak erg slecht

X 17

Vier op de tien Nederlanders vinden hun (vrijstaande) berging of schuur slecht beveiligd. Desondanks staan ze vol met kostbare spullen, zoals fietsen, gereedschap en tuinmeubelen. In de schuren, waar dieven eenvoudig toeslaan, bedraagt de totale waarde van de spullen die er opgeslagen worden gemiddeld 5573 euro.

Dit blijkt uit recent onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW). De (vrijstaande) berging of schuur is een stuk minder goed beveiligd dan de woning zelf. Beoordelen Nederlanders de beveiliging van hun huis gemiddeld nog met een ruime voldoende (7,2), hun bergruimtes komen er bekaaid vanaf met een krap zesje (5,8).

Hoogste tijd daarom voor betere beveiliging van deze ruimtes, stelt Coen Staal, voorzitter van de NIPW. ‘Mensen lijken hun berging of schuur te vergeten, terwijl ze er wel veel waardevolle spullen stallen’, zegt hij. ‘Het is een ondergeschoven kindje. En in veel gevallen dénkt men dat met een slot de ruimte goed is afgesloten, maar vaak is het slot van een dusdanige kwaliteit dat kwaadwillenden het binnen een minuutje openbreken. Ze weten er dus handig gebruik van te maken. Met alle nare gevolgen van dien.’

Staal wijst erop dat de gemiddelde waarde van de spullen die Nederlanders in hun (vrijstaande) berging of schuur hebben staan, ruim drieduizend euro (3.245 euro) bedraagt. Het gaat voornamelijk om één of meerdere fietsen (gemiddelde waarde 877 euro), gereedschap zoals een boor- of schuurmachine (gemiddelde waarde 523 euro) en tuingereedschap zoals een heggenschaar, hark en schoffel (gemiddelde waarde 165 euro). Staal: ‘Met een toenemende verkoop van elektrische fietsen die al snel een waarde van 2000 euro of meer hebben loopt die waarde in de schuurtjes en bergingen waarschijnlijk alleen maar op.’

Veel Nederlanders hebben inmiddels beveiligingsmaatregelen getroffen om inbraak in hun woning te voorkomen. Staal roept op om hun bergingsruimtes dezelfde aandacht te geven. ‘Tuindeuren en tuinhuisjes zijn meestal voorzien van zwakke sloten die vaak niet eens op slot worden gedraaid. Sluit je ze wel af dan maak je het de dief al meteen een stukje moeilijker. Bergingen onder woonflats kunnen best meteen voorzien worden van goede sloten, dievenklauwen en anti-inbraakstrips. Je voorkomt een hoop ellende en gaat echt met een geruster hart slapen.’

Over de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken

Stichting NIPW doet onderzoek in het kader van de voorjaarscampagne van de Nationale Inbraakpreventie Weken. De stichting is een publiek private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van het belang van inbraakpreventie. De stichting wil bijdragen aan het verlagen van het aantal inbraken en inbraakpogingen, van 65.000 per jaar naar 60.000 in 2017. De stichting voert tweemaal per jaar campagne, in het voor- en in het najaar. In de stichting zijn verschillende partijen vertegenwoordigd, waaronder SecuProducts, Nemef/Assa Abloy en Nauta Veilig, alle bedrijven gespecialiseerd in inbraak­preventie. De stichting wordt ondersteund door het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Verbond van Verzekeraars.