Donderdag zuidwesterstorm

Een actief lagedrukgebied trekt donderdag over ons land en dat gaat gepaard met flink wat regen, maar vooral ook veel wind. Aan de kust steekt zelfs enige tijd een zuidwesterstorm op.

In de loop van donderdag gaat het vanuit het westen steeds harder waaien en vooral ’s middags bereikt de zuidwestenwind aan de kust uiteindelijk een windkracht 8 tot 9, langs de noordwestkust mogelijk zelfs even windkracht 10, een zware storm. Daarbij komen ook zeer zware windstoten voor tot rond 100 kilometer per uur.

Vrijdag neemt de wind weer flink in kracht af en breekt de zon ook af en toe door.

