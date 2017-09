Fietsersbond Routeplanner zoekt vrijwilligers

X 25

Fietsers maken al jaren gebruik van de Fietsersbond Routeplanner. Deze bestaat dankzij de inzet van honderden vrijwilligers die lokaal wegen en fietspaden in kaart brengen en actueel houden. Die lokale kennis maakt de Fietsersbond Routeplanner uniek. Om de Fietsersbond Routeplanner zo actueel mogelijk te houden zijn er altijd nieuwe vrijwilligers gewenst.

In Gelderland wordt nu als eerste gestart met het ontwikkelen van een speed-pedelec planner, zodat ook fietsers met een snelle E-bike hun route juist kunnen plannen. De Fietsersbond zoekt nu daarom extra vrijwilligers, zodat de planner actueel gehouden kan worden en verrijkt met extra kenmerken. Je hoeft hiervoor zelf geen speed-pedelec te hebben, iedereen kan helpen.

Wie zoeken we?

De Fietsersbond zoekt voor de Routeplanner vrijwilligers die diverse gegevens in kaart brengen. Het werk is een combinatie van veldonderzoek en het invoeren in de computer. Je bent dus handig met computers, werkt secuur en houdt ervan om gestructureerd te werk te gaan. Je hoeft geen doorgewinterde fietser te zijn. Het bijzondere van dit werk is dat wat je aanpast, de dag erna al in de kaart zichtbaar is. Actueler dan dit kan haast niet. Je werkt vanuit huis, waardoor je flexibel bent in de indeling van je tijd.

Lijkt het je ook leuk om je in te zetten voor het actueel houden van de Fietsersbond Routeplanner en te helpen bij het invoeren van nieuwe kenmerken? Dan ziet de Fietsersbond jouw aanmelding graag tegemoet!

Meer informatie voor (aankomende) vrijwilligers voor de Fietsersbond Routeplanner vind je hier. Om je aan te melden als vrijwilliger kan je hier klikken.

In oktober wordt een aantal informatieavonden georganiseerd in de provincie Gelderland, waar je op weg wordt geholpen bij het leren werken met het speciale programma. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging als je staat aangemeld als vrijwilliger.

Voor vragen over het worden van vrijwilliger van de Fietsersbond Routeplanner kan je een mail sturen naar a.klinkenberg@fietsersbond.nl, of bellen naar 030-2918122.