Gelderland eerlijker dan gemiddeld Nederland

X 11

Nederlanders zijn nogal vol van zichzelf op het gebied van eerlijkheid. Bijna 3 op de 4 Nederlanders geeft aan nooit oneerlijk te zijn en bijna iedereen (96%) is het ermee eens dat eerlijkheid het langst duurt. We geven onszelf dan ook een 7,9 als rapportcijfer voor eerlijkheid. Als het gaat om eerlijkheid zijn er op provinciaal niveau grote verschillen te zien. Zo zegt 76 procent Gelderlanders nooit bewust oneerlijk te zijn vs. 63 procent Noord-Hollanders. Uit onderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders van verzekeraar InShared blijkt dat Nederlanders zichzelf vooral eerlijk vinden, maar lang niet altijd even eerlijk zijn. Omdat InShared gek op eerlijk is, haalt de verzekeraar op zondag 30 april de Dag van de Eerlijkheid naar Nederland.

Gelderland vindt zichzelf een eerlijke provincie: zo geeft 36 procent van de Gelderlanders aan nooit een leugentje om eigen bestwil te doen vs. 22 procent van de Noord-Hollanders. Ook zegt een vijfde van de Gelderlanders het direct tegen je als hij bij je komt eten en het eten niet lekker vindt. Bij het rijden van een deukje in iemands auto zonder dat iemand het heeft gezien, zegt wel 85 procent van de Gelderlanders een briefje onder de ruitenwissers te leggen. Ook geeft 42 procent van de Gelderlanders aan eerlijk te zijn als een vriend of vriendin naar de kapper geweest is en het er niet uit ziet. Een beduidend hoger percentage dan gemiddeld Nederland (33%).

Hoe oneerlijk zijn Gelderlanders?

Hoewel Gelderlanders samen met Brabanders zichzelf trots de een-na-eerlijkste provincie mogen noemen, zijn er ook in deze provincie wat oneerlijkheden te bespeuren. Vaker dan gemiddeld Nederland:

Zijn Gelderlanders weleens niet eerlijk over hun gewicht (42%)

Geven Gelderlanders weleens een complimentje zonder het te menen (28%)

Spelen Gelderlanders soms vals tijdens een spelletje (30%)

Zeggen Gelderlanders niets van een te lage rekening in een restaurant (26%)

Zijn Gelderlanders weleens niet helemaal eerlijk over hun salaris (17%)

Floortje Dessing eerlijkste vrouwelijke BN’er

Net als de gemiddelde Nederlander vinden Gelderlanders Floortje Dessing veruit de eerlijkste vrouwelijke BN’er (34%). Zij wordt op afstand gevolgd door Linda de Mol (15%). Gelderlanders zetten naast Chantal Janzen Anouk op de derde plek (14%). Ook roepen Gelderlanders Johnny de Mol (19%) uit tot meest eerlijke mannelijke BN’er en zetten ze Ali B (17%) op de tweede plaats. Gelderlanders zetten in tegenstelling tot gemiddeld Nederland Youp van het Hek (16%) in plaats van Arie Boomsma op de derde plek.

Dag van de Eerlijkheid

“Nederlanders hebben eerlijkheid hoog in het vaandel staan. Maar uit het onderzoek blijkt dat de jonge generatie Nederlanders hier beduidend anders over denkt dan de ouderen”, aldus Fleur Dujardin, CEO van InShared. “Eerlijkheid is de basis van de relatie met onze klanten. Om het belang van eerlijk zijn te benadrukken, willen we de Dag van de Eerlijkheid op 30 april naar Nederland halen. Op deze dag willen we Nederlanders oproepen om extra stil te staan bij eerlijk zijn. Plaats op deze dag bijvoorbeeld geen foto’s met filters op social media en zeg alleen wat je echt meent. Wij geloven in eerlijk zijn en willen Nederlanders uitdagen om aan deze dag deel te nemen.”