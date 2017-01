Koudste nacht deze winter tot nu toe

De temperatuur is afgelopen nacht flink onderuit gegaan. Op vliegbasis Twenthe nabij Enschede daalde het kwik halverwege de nacht tot -10,2 graden waarmee we de eerste keer strenge vorst van deze winter kunnen noteren. Vlak aan de grond was het nog kouder. Twente kwam op 10cm boven het maaiveld op -13,3 en bij vliegveld Eindhoven werd op dezelfde hoogte -12,4 graden gemeten. De komende uren trekt er af en toe wat sluierbewolking over, maar klaart het weer even goed op, dan kan ook later deze ochtend de temperatuur nog even een daling maken.



IJsdag, morgen winterse neerslag

Vandaag blijft het koud, op veel plaatsen komt de temperatuur niet boven het vriespunt uit waarmee we de tweede zogenaamde ijsdag van het winterseizoen beleven. De eerste ijsdag van deze winter vond op 29 december 2016 plaats. Ook komende nacht wordt het koud, maar strenge vorst blijft uit want vanuit het westen komt bewolking opzetten. Rond middernacht begint het in het westen te sneeuwen en in de loop van de nacht en ochtend trekt de sneeuw landinwaarts. Het gaat om lichte sneeuwval bij temperaturen van iets onder nul waardoor de zaterdag zal starten met een dun laagje sneeuw. Vanuit het westen dringt vooral op hoogte steeds warmere lucht op waardoor de sneeuw in ijzel zal overgaan. Gaandeweg de dag loopt de temperatuur op tot rond het vriespunt, maar in het oosten, zuidoosten en lokaal midden van het land blijft het tot ver in de middag en misschien wel tot aan het begin van de avond glad door de naweeën van het sneeuw en ijzelfront.

