Niet overal droog tijdens Dodenherdenking

Het blijft niet overal droog tijdens de Dodenherdenking. Vooral het noorden en noordoosten lijken gevoelig te zijn voor een beetje (mot)regen.

Zowel hogerop in de atmosfeer, als bij ons ‘aan de grond’ hebben we te maken met een rondtollend lagedrukgebied. Het is gevuld met koude lucht, waardoor er veel regengebiedjes rondom de kern van de depressie circuleren. De kern bevindt zich boven Zuidwest-Duitsland. De ‘slechtweergebieden’ draaien tegen de klok in rondom de kern. Vandaar dat we deze dagen telkens vanuit het oosten de aanvoer hebben van bewolking en regengebieden.

Dodenherdenking

Ook op donderdag hebben we nog steeds te maken met veel bewolking. In de loop van de dag trekt een gebied met (mot)regen vanuit Duitsland richting onze omgeving. Ditmaal lijkt het regengebiedje vooral over de noordelijke delen van het land te trekken. Tijdens de Dodenherdenking levert dat in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland af en toe regen op. Ook plaatsen in Noord-Holland zijn gevoelig voor een spat. Elders blijft het met een beetje geluk overwegend droog. Om 20.00 uur is het 9 graden in Groningen tot 12 graden in Zeeland.

