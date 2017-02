Volgende week opnieuw vorst

Na een paar zeer zachte dagen is volgende week de winter opnieuw aan zet. Er zijn aanwijzingen dat de wind na het weekend de oosthoek opzoekt waarna de deur vrij komt voor vrieskou vanuit Oost Europa, aldus MeteoGroup.

Vandaag wordt er nog met een zuidelijke stroming zachte lucht naar ons land gevoerd. Vandaag wordt het 9 tot 13 graden. Zeker als de zon af en toe even doorbreekt, krijgt het weer voorjaarsachtige trekjes. De eerste lente kriebels van het jaar wellicht. In het weekend is het wisselvallig met vooral in de middag en avond af en toe regen.

Maar op de weerkaarten voltrekken zich dan al opmerkelijke wijzigingen. Een sterk hogedrukgebied breidt zich vanuit Siberië westwaarts uit. Rondom dit systeem wordt koude vrieslucht op transport gezet. Dinsdag probeert de wind al naar het oosten te draaien, maar vanuit het westen trekt nog een gebied met regen of sneeuw binnen. Zoals het er nu naar uitziet draait de wind aanstaande woensdag definitief naar het oosten waarna de vorst spoedig invalt. Er volgt een serie koude dagen waarbij het ook overdag blijft vriezen. Een situatie waarbij je opnieuw aan schaatsijs gaat denken. Het is uiteraard nog geen gelopen race maar de geschetste ontwikkelingen worden wel door een ruime meerderheid van de computerberekeningen ondersteund.

