Waterschappen blij met duurzaam Regeerakkoord

Waterschappen zijn blij met de ambitieuze duurzaamheids- en klimaatagenda van het nieuwe kabinet. Ook wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met lokale overheden. In het gisteren (lees dinsdag 10 oktober) gepresenteerde Regeerakkoord is veel aandacht voor de thema’s uit de eerder aangeboden investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’.

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “We zien veel terug van de thema’s energie, klimaatadaptatie en circulaire economie uit de gezamenlijk investeringsagenda van gemeenten, provincies en waterschappen. We zijn blij dat het kabinet de regionale aanpak gaat volgen en nadrukkelijk de samenwerking zoekt. Het is goed dat het kabinet aandacht heeft voor de uitvoering en knelpunten in wet- en regelgeving. Om de doelen te halen zijn tal van maatregelen en investeringen nodig. We lopen hierbij aan tegen belemmeringen en daarom is deregulering hard nodig. Dit kabinet heeft duidelijk een ambitieus energie- en klimaatbeleid. Wij staan klaar om hier samen mee aan de slag te gaan.”

Deltaprogramma

De uitvoering van het Deltaprogramma wordt door het nieuwe kabinet voortgezet. Meer dan ooit zal daarbij de nadruk worden gelegd op het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland. Terecht, volgens Hans Oosters: “Om gesteld te staan voor het weer van morgen moeten we alle zeilen bijzetten. Klimaatverandering duldt geen uitstel. Als waterschappen zien we de effecten, zoals wateroverlast en droogte, fors toene-men.”

Waterkwaliteit

Het nieuwe kabinet zoekt samenwerking met alle sectoren voor het behalen van de doelen rond waterkwaliteit en legt de nadruk op kosteneffectieve plannen. Hans Oosters: “Voor ons is het belangrijk dat we de doelen halen. Wij hebben ons huiswerk gedaan en concrete plannen liggen klaar. We gaan graag het gesprek aan. Regionaal maatwerk spreekt ons aan en ook de geboden experimenteerruimte. Maar onze wens is dat het wel concreet wordt ingevuld zodat we resultaat behalen.”

Digitalisering

De lokale overheden hebben eerder ook aandacht gevraagd voor het onderwerp digitalisering. In het Regeerakkoord is hier ruime aandacht voor. Er is sprake van het opstellen van een ambitieuze brede agenda voor digitalisering van het openbaar bestuur.

Vrijstelling zuiveringsslib

Waterschappen hebben nog vraagtekens bij de plannen voor het afschaffen van de belastingvrijstelling voor zuiveringsslib. Hans Oosters: “Waterschappen zijn voorstander van duurzaam gebruik van het slib. We zijn al volop bezig met alternatieven voor verbranding, maar dit vraagt tijd, investeringen en met name ruimte in regels. Tot die tijd willen we niet geconfronteerd worden met een extra hoge rekening. Met een nieuwe minister zullen we hier zeker over komen te spreken.”