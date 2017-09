Angelien Eijsink: “Ik luisterde, dat was mijn rol als volksvertegenwoordiger”

X 46

OOST GELRE – “Wat heb ik u nu eigenlijk te vertellen? Ik luisterde, dat was mijn rol als volksvertegenwoordiger”, begint oud-Tweede Kamerlid Angelien Eijsink haar toespraak voor de veteranen in Oost Gelre. Eijsink was zaterdag 16 september eregast op de 11e Veteranendag van Oost Gelre. Ze is de enige niet-militair, maar is in kringen van defensie een erkentelijk persoon. Ze nam het initiatief voor de Veteranenwet die maatschappelijke erkenning en medische zorg voor veteranen regelt. Maar Eijsink geeft die eer aan de 75 aanwezige veteranen in zaal Loco in Lievelde. “Zonder u en Aloys Roemaat hadden we geen Veteranenwet gehad.”

De Veteranendag van Oost Gelre begon met een kranslegging bij het monument aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Dit deed Eijsink samen met burgemeester Bronsvoort gevolgd door de dochters van Aloys Roemaat. Hetzelfde werd gedaan door Gerard Boink van het Veteranencomité Oost Gelre. Boink heeft dit jaar het voorzitterschap overgenomen van de Oud-Indiëveteraan Aloys Roemaat. Er waren voorbereidingen getroffen voor een officiële overdracht, maar eind augustus overleed Aloys Roemaat na een kortstondig ziekbed. Boink: “Het is een raar moment om het voorzitterschap over te nemen. Ik sta hier met gemengde gevoelens. Maar ik wil het voorzitterschap met dezelfde spirit als Aloys Roemaat voortzetten.” Bij Loco werd één minuut stilte gehouden. Burgemeester Bronsvoort memoreerde de Oud-Indië veteraan als een persoon die zich met hart en ziel heeft ingezet om mensen bij elkaar te brengen. Een persoon met enorme verdiensten. Hij zou trots zijn te zien dat er vandaag zoveel jonge veteranen aanwezig zijn.”

Vlootaalmoezenier Gertjan Jorissen uit Harlingen sprak bij het herdenkingsmonument over de gezichten achter de namen bij oorlogs- en herdenkingsmonumenten. Hij noemde een aantal namen uit het boek van Henny Bennink. “Nu ik het verhaal ken, de emoties van de achterblijvers, hebben zij een gezicht gekregen.”