Clinic Jelle van Gorkom voor jonge BMX fanaten

LICHTENVOORDE – Na het behalen van zijn zilveren medaille op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro op het onderdeel BMX was Jelle van Gorkom ineens een bekende Nederlander.

De Lichtenvoordenaar werd van de een op de andere dag een veel gevraagd persoon. Zo werd hij ook gevraagd de rol van ambassadeur van de Stichting SamenLoop voor Hoop Oost Gelre op zich te nemen. Hij zei er ‘ja’ tegen.

Voor de online-veiling van de stichting stelde hij een zelf gedragen BMX-shirt beschikbaar en zei hij ‘ja’ tegen het verzoek om voor dezelfde veiling een clinic te verzorgen voor de BMX-jeugd tot 16 jaar. Inschrijving kon door middel van 10 euro over te maken op de rekening van de SamenLoop voor Hoop Oost Gelre, ten bate van het overkoepelende KWF. Liefst 32 kinderen schreven zich in.

In nauw overleg met de BMX-held voor velen en met Cyril ter Bogt van de FietsCrossClub Lichtenvoorde (FCCL) werden goede afspraken gemaakt over de invulling en locatie van de clinic. “De FCCL stelde belangeloos haar terrein en vrijwilligers beschikbaar om de clinic te kunnen verzorgen. “Daar zijn we hen zeer dankbaar voor”, aldus Annet Gierkink van de SamenLoop voor Hoop Oost Gelre.

Op woensdag 18 oktober, midden in de Herfstvakantie, zal de Olympisch medaillewinnaar van 13.00 tot 14.30 uur een clinic verzorgen op het terrein van de FCCL, Bernard ter Haarstraat 1, Lichtenvoorde. Aansluitend bestaat voor deelnemers aan de clinic de mogelijkheid om een handtekening te scoren bij van Gorkom en met hem op de foto te gaan. Toeschouwers zijn van harte welkom de clinic bij te wonen.