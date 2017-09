Corsotuin uitgebreid met informatieve trappaal

X 144

LICHTENVOORDE – De Corsotuin aan de Richterslaan is sinds kort uitgebreid met een trappaal. Door op het voetpedaal van de paal te trappen krijgt de bezoeker informatie over de Corsotuin, het Bloemencorso Lichtenvoorde en de dahlia. De informatie is in meerdere talen beschikbaar.

De Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde heeft de trappaal gekregen van de Gemeente Oost Gelre. Voorzitter Herman ter Haar: “De gemeente had deze trappaal over en zocht er een goede bestemming voor. In de Corsotuin is de paal een mooie aanvulling op de al aanwezige informatieborden. Zeker voor bezoekers die liever luisteren dan lezen. De informatie is overigens niet alleen in het Nederlands ingesproken, maar ook in het Duits en het Engels. Door de paal te activeren via het voetpedaal krijgt de bezoeker informatie over de tuin, het corso en de dahlia. De tuin is openbaar toegankelijk en maakt onderdeel uit van de onlangs geïntroduceerde VVV brochure Bloemenroutes Oost Gelre.”

Corsotuin

De Corsotuin aan de Richterslaan is in 2015 aangelegd en staat momenteel in volle bloei. Herman: “Het idee voor het aanleggen van de tuin is afkomstig van de inmiddels overleden Angelo Vos van de corsogroep Vedut Nogal. Hij wilde graag een informatieve tuin over het corso en de dahlia, de bloem die heel Lichtenvoorde jaarlijks in zijn greep houdt. De tuin is tot stand gekomen in samenwerking met de Gemeente Oost Gelre en Stichting De Lichtenvoorde. De tuin wordt onderhouden door vrijwilligers van verschillende corsogroepen, bestuursleden en cliënten van De Lichtenvoorde die hier een mooie dagbesteding aan hebben.”