Handballers Erix H1 winnen overtuigend van Artemis.

Handhaving in de Hoofdklasse, na de promotie van vorig seizoen is dat de doelstelling voor de handbalheren van Erix 1. Daarom was het belangrijk om direct de eerste wedstrijd van het seizoen te winnen van Artemis 2 uit Doetinchem, die vorig seizoen in de onderste regionen bivakkeerden.

Voor de wedstrijd werd door Marc Kruip van Assurantiekantoor Marc Kruip, die al meer dan 30 jaar teamsponsor is, het team voorzien van nieuwe trainingspakken. Een van de grootste talenten van de Erix jeugd, Kane Klein Goldewijk, was dit keer Topper van de week en nam plaats op de bank bij zijn toekomstige teamgenoten!

Hoewel het eerste doelpunt op naam van Erix kwam, was het daarna Artemis die drie keer op rij wist te scoren. Echter vanaf dat moment nam Erix de wedstrijd in handen door prima verdedigingswerk en een excellerende keeper Leroy Winkels die de nodige vrije schotkansen van Artemis pareerde. Langzaam bouwde Erix de voorsprong uit, vooral door enkele goede passeerbewegingen van Youri Kuijpers die alleen met overtredingen gestopt kon worden!

Na twee doelpunten kort voor rust door Martin Kruip vanaf de hoek gingen beide teams richting kleedkamer met een meer dan verdiende ruststand van 17-10 in het voordeel van Erix

In de rust werd erop gehamerd om vooral scherp te blijven in de tweede helft en Artemis niet meer het gevoel te geven dat er nog wat te halen zou zijn.

De tweede helft liet echter een ander beeld zien, Erix speelde onrustig en slordig wat resulteerde in onnodig veel balverlies. Toch kon Artemis hier niet echt van profiteren, vooral door het goede verdedigingswerk van Erix!

Met name Leon Hulzink stond zeer goed te verdedigen en was een kwelgeest voor de aanvallers van Artemis! En net als in de eerste helft was opnieuw de sluitpost van Erix bijna niet te passeren.

Artemis raakte gefrustreerd omdat ze nauwelijks nog het doel konden vinden en lieten zich verbaal gaan tegen de scheidsrechter wat meerdere tijdstraffen opleverde. Ook het vastzetten van Erix spelers leverde Artemis niets op.

Hoewel Erix veel minder goed speelde dan in de eerste helft, kwam de overwinning geen moment meer in gevaar en bleven de punten in eigen huis door een eindstand van 24-17

Een prima debuut van Erix in de Hoofdklasse. Man of the match was zonder twijfel keeper Leroy Winkels van Erix. Topscorer aan Erix zijde was Stijn van Zutphen met 7 doelpunten!

Volgende week zaterdagavond speelt Erix om 20.45 uur in Ulft tegen UGHV 1 de tweede wedstrijd. Kan Erix deze goede start dan een vervolg geven?