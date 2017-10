Leonie Otten nieuwe kinderfysiotherapeut

X 101

LICHTENVOORDE – Je vader en moeder zijn fysiotherapeut. Hebben zelfs een eigen praktijk in het centrum van Lichtenvoorde. Je moet er als kind dan toch niet aan denken dat je later in hun voetsporen treedt. Het overkwam Leonie Otten (26). Sinds 1 oktober is ze als kinderfysiotherapeut verbonden aan Centrum in Beweging, praktijk voor fysiotherapie.

Toeval

Het kan raar lopen zegt Leonie zelf. Door toeval kiest ze voor het vak fysiotherapie. Leonie: ‘Ik ging destijds met mijn zus Marloes naar een Open Dag voor fysiotherapie in Enschede. Daar werd ik op slag razend enthousiast over het vak kinderfysiotherapie. Dat wil ik, dacht ik en begon snel daarna aan de basisopleiding algemeen fysiotherapeut. Heb er nooit spijt van gehad.’

Fantastische tijd

Tijdens haar opleiding loopt Leonie stage bij een praktijk voor fysiotherapie in Zutphen. Nadat ze is afgestudeerd treedt ze daar in dienst. ’Daar heb ik een fantastische tijd gehad. Ik heb er 5 jaar gewerkt, eerst als algemeen fysiotherapeut en later, nadat ik mijn Masterdiploma had gehaald, ook als kinderfysiotherapeut.’

Beweegachterstand

Leonie werkt weliswaar in Zutphen maar helpt tijdens drukke dagen ook bij Centrum in Beweging, o.a. voor het Move2Bfitkids-programma. Leonie: ‘Kinderen met een beweegachterstand hebben volop mijn interesse. Het zoeken naar oorzaken, vinden van oplossingen en het begeleiden van kinderen bij oefeningen vind ik echt leuk. Het is belangrijk dat kinderen met beweegproblemen zo vroeg mogelijk ondersteuning krijgen.‘

Consultatiebureau

Leonie legt uit dat wanneer een verpleegkundige van het consultatiebureau of een arts iets vreemds in houding en/of beweging van een kind constateert, doorverwijzen naar een kinderfysiotherapeut zinvol is. Ook wanneer een baby een voorkeurshouding ontwikkelt, is het belangrijk uit te zoeken wat de reden kan zijn. Leonie: ‘Een gespecialiseerd kinderfysiotherapeut kan, rekening houdend met vaardigheden en belevingswereld van het kind, zoeken naar oplossingen.’

Moeite met schrijven

Als ander voorbeeld noemt Leonie schrijfvaardigheden. ‘Wanneer een kind moeite heeft met schrijven, verkrampt of slordig schrijft, is de aandacht minder bij de les. Voor mijn afstudeeropdracht onderzocht ik destijds het schrijven van basisschoolleerlingen. We ontwikkelden toen een motivatieprogramma dat kinderen ondersteunt bij goed leren schrijven. Ik werk er nu ook mee. Ouders, leerkracht en kinderfysiotherapeut werken hierbij samen om het kind beter te leren schrijven. Binnen het team van Centrum in Beweging kan ik dit soort oplossingen in de volle breedte professioneel aanbieden.’

Hoger level

Aan teamgeest ontbreekt het Leonie zeker niet. ‘Ik speel al jaren waterpolo bij LIVO’ vertelt ze, ‘altijd op zoek naar kansen. Als teamlid van Centrum in Beweging zie ik ook veel kansen de praktijk gezamenlijk naar een nog hoger level te tillen. Niet op de laatste plaats met mijn collega en ervaren kinderfysiotherapeut Els Rendering. Samen met de rest van het team willen we voor onze grote en kleine klanten kansen pakken en in spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat lijkt me echt geweldig.’