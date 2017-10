Lichtenvoordse handballers Erix pakken volle winst tegen kampioenskandidaat!

X 18

Na de mooie thuisoverwinning op Artemis van vorige week zaterdag, stond deze week de zware uitwedstrijd in Ulft tegen UGHV 1 op het programma.

UGHV is aan deze competitie begonnen met een duidelijke doelstelling, meedoen om het kampioenschap! Ondanks het vertrouwen van Erix na de gewonnen wedstrijd van vorige week, wist men dat punten meenemen uit Ulft weleens heel moeilijk zou kunnen worden.

Ook de redactie van het programmaboekje van UGHV kwam tot die conclusie en vond het zelfs al verrassend dat Erix, als nieuwkomer in de Hoofdklasse, van Artemis had gewonnen.

Coach John Heinen haalde die tekst in zijn tactisch praatje voor de wedstrijd nog even aan en spoorde zijn jongens aan om dan nog meer eens voor een verrassing te zorgen en de punten “gewoon” mee te nemen naar Lichtenvoorde.

Het tactisch plan was om de hoeken vast te zetten zodat de opbouwers van UGHV niet gelanceerd zouden kunnen worden voor een afstandsschot.

Hoekverdedigers Bob Luttikhold, Martin Kruip en Dirk Berentsen voerden het plan perfect uit en UGHV had het zichtbaar moeilijk met het niet in stelling kunnen brengen van hun opbouwspelers.

Desondanks bleef UGHV constant aan de goed kant van de score met elke keer een kleine voorsprong van 1 of 2 punten. Toch kwam Erix steeds beter in de wedstrijd vooral ook door een wederom uitstekend keepende Leroy Winkels die veel doelrijpe kansen stopte!

Ook de constante aanvals/verdedigingswissel tussen Youri Kuijpers en Leon Hulzink pakte goed uit! Hulzink stond weer zeer goed te verdedigen, ondersteunt door opbouwverdedigers Willem Kruip en Marco Rötter, die gezamenlijk de aanval van UGHV onschadelijk maakte.

Aanvallend zorgden Dirk Berentsen en Youri Kuijpers met onnavolgbare passeerbewegingen voor de broodnodige dreiging en konden alleen onreglementair afgestopt worden door de verdediging van UGHV, met de nodige strafworpen tot gevolg die bijna allemaal vakkundig werden gescoord door Stijn van Zutphen. Hierdoor trok Erix langzaam de stond gelijk en kwam kort voor rust zelfs op voorsprong!

Met een ruststand van 12-13 in het voordeel van Erix gingen de teams richting kleedkamer.

In de rust was aan de hoofden van de Erix mannen te zien dat het geloof er was om te kunnen winnen van deze kampioenskandidaat als men het goede spel van de eerste helft een vervolg zou kunnen geven.

Erix verslapte in de tweede helft dan ook geen moment en liep zelfs enkele punten uit.

De verdediging van UGHV had nauwelijks grip op de opbouwers van Erix die regelmatig Marco Rötter aan de cirkel wisten te vinden, die af en toe prachtig scoorde met enkele mooie lobs. Ook verdedigend bleef Erix bij de les en wist menig aanval van UGHV om zeep te helpen om vervolgens zelf wel het net te vinden. Daardoor bouwde Erix langzaam zijn voorsprong uit.

Vijf minuten voor tijd wist men aan Erix zijde al dat de winst hun bijna niet meer kon ontgaan en op de bank werd alvast een feestje gevierd.

Eindstand werd uiteindelijk een meer dan terechte 24-29 in het voordeel van Erix.

Een uitermate goede prestatie voor de promovendus die vooral tot stand is gekomen door te spelen als een hecht team!

De komende twee weken is Erix vrij, maar men kan voorlopig terugkijken op een prima seizoenstart.