L’voorde 12 okt. – Mantelzorgcafé in Oost Gelre

LICHTENVOORDE – Op donderdagmiddag 12 oktober is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Deze keer kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten in ‘Café- Zaal Hogenkamp’ in Lichtenvoorde, Aaltenseweg 33 van 14.00 – 15.30 uur.

Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. Soms komen mantelzorgers voor uitdagingen te staan en kan het emotioneel zwaar worden. Praten daarover kan helpen om de zorg vol te houden. Andere mantelzorgers begrijpen u maar al te goed.

Mantelzorgcafé

U bent daarom van harte welkom in het Mantelzorgcafé, georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg. Dé plek om andere mantelzorgers te ontmoeten in een ongedwongen sfeer.

De mantelzorgconsulent is uw gastvrouw. Zij ontvangt iedereen met een kopje koffie of thee en kan uw vragen beantwoorden.

Iedere maand kunt u terecht bij het Mantelzorgcafé. Op donderdagmiddag 9 november van 14.00 – 15.30 uur bij ‘Het Huys van Frederik Hendrik’ in Groenlo en donderdagmiddag

12 oktober en 14 december van 14.00 – 15.30 uur bij ‘Café- Zaal Hogenkamp’ in Lichtenvoorde.

(Let op: tot 14.00 uur zijn beide locaties nog gesloten.)

Informatie

U kunt alle gegevens over deze bijeenkomsten ook vinden op www.vithulpbijmantelzorg.nl.

Opgave hiervoor is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie/thee krijgt u aangeboden. Meer weten? Bel (0544) 82 00 00 of mail info@vithulpbijmantelzorg.nl.