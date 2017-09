Wie maakt dit jaar de mooiste corsofoto?

X 122

LICHTENVOORDE – Ook dit jaar organiseert de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde weer een fotowedstrijd. Fotografen worden opgeroepen hun mooiste corsofoto in te sturen. Het onderwerp mag van alles zijn, als het maar met het corso te maken heeft: een foto van de CorosKIDS, het bouwproces, een dahliaveld of een corsowagen. Inzenden kan tot en met 30 september.

Per deelnemer mogen maximaal drie foto’s ingestuurd worden. Daarnaast moeten de foto’s een minimaal 1MB groot zijn. De tien winnende foto’s van 2017 worden tentoongesteld tijdens de maquettepresentatie, krijgen een eervolle vermelding in het programmaboekje en worden gebruikt voor promotiedoeleinden.

Foto insturen?

De ingezonden foto’s worden beoordeeld door een vakkundige jury. Alle inzendingen krijgen een nummer en worden anoniem beoordeeld. Pas als de winnaar is gekozen, krijgt de jury te zien wie de inzender is. Foto’s kunnen tot en met 30 september aangeleverd worden via corsofoto@bloemencorso.com De fotografen van de tien mooiste foto’s krijgen automatisch bericht.

Voor meer informatie www.bloemencorso.com/media