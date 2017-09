Minister Kamp bezoekt vrijdag de Pillen Group

X 119

LICHTENVOORDE – Op vrijdag 15 september brengt Henk Kamp, demissionair Minister van Economische Zaken, voorafgaand aan de openbare Meet & Greet om 16.30 uur bij Grand Café Markt 5 in Lichtenvoorde, een werkbezoek aan de Pillen Group in Lichtenvoorde.

De Minister wordt in dit familiebedrijf ontvangen door Theo Pillen, Directeur en mede-eigenaar van de Pillen Group, Annette Bronsvoort, Burgemeester van Oost Gelre, Mark Boumans als Voorzitter van de Regio Achterhoek, Harold Vulink, namens het Achterhoeks Centrum voor Techniek en een VVD-delegatie.

Ontwikkeling maakindustrie Achterhoek De Pillen Group is onder andere toeleverancier van fijnmechanische verspaning, verzorgt de complete productie van verschillende eindproducten en biedt energiezuinige warmte-oplossingen. Door met innovatieteams te werken, levert de Pillen Group een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de maakindustrie in de Achterhoek.

Achterhoek kan personeel van de toekomst leveren De Pillen Group biedt opleidingsplaatsen, stageplaatsen en afstudeerplekken voor vele opleidingen. Daardoor dragen zij bij aan het streven van de Achterhoek om dé afstudeer- en stage-regio van Nederland te worden. Henk Kamp: “Er is een tekort aan ICT-ers en technisch personeel in heel Nederland en de Achterhoek kan daarin een belangrijke rol vervullen door het personeel van de toekomst te leveren”.

Henk Kamp: “Raadslid zijn geeft veel voldoening” Vanaf 16.30 uur gaat Henk Kamp bij Grand Café Markt 5 in Lichtenvoorde in gesprek met iedereen die dat maar wil. Kamp, die ooit zelf begon als lokale volksvertegenwoordiger in Borculo, zal zijn eigen politieke ervaringen van raadslid tot minister delen. “De belangrijkste overheid voor de burgers is de gemeente. In de gemeente bepaalt de Gemeenteraad wat er gebeurt. Ik heb zestien jaar met heel veel plezier voor de VVD deel uitgemaakt van de Gemeenteraad en kan het iedereen van harte aanbevelen. We hebben allemaal onze ideeën over wat verbeterd kan worden in onze directe leefomgeving. Als lid van de Gemeenteraad heb je de kans om in samenwerking met anderen die verbeteringen ook daadwerkelijk te realiseren. Dat is bijzonder interessant om te doen en geeft veel voldoening”, aldus Henk Kamp.

VVD Achterhoek is samen met Henk Kamp op zoek naar actieve meedenkers; om mee te praten of om zelf op de kandidatenlijst te gaan staan.