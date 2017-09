Officiële Kick –Off Project STERA van start

X 28

LICHTENVOORDE – Maandag 25 september vond de officiële kick-off van het project STERA bij Schildersbedrijf Lefering BV in Lichtenvoorde plaats. Vanaf 12.30 uur gingen de leerlingen Joey Doornberg en Joep Schenk voor het eerst daadwerkelijk beginnen met praktijkleren buiten de school.

De leerlingen gaan van start met het keuzevak “Schilderen van hout en steenachtige ondergronden” binnen het Profiel Bouwen, wonen en interieur.

STERA, de samenwerking met techische bedrijven in de Achterhoek

In de Achterhoek hebben de VMBO scholen met beroepsgericht onderwijs de STERA Leerroute ingevoerd. Dat betekent dat deze VMBO scholen voor de technische vakken samenwerken met andere Achterhoekse VMBO scholen, het bedrijfsleven en de vier Opleidingsbedrijven.

Door deze samenwerking kunnen VMBO scholen hun leerlingen meer technische keuzevakken aanbieden.

Doel is om in de komende drie jaar tenminste 400 leerlingen via deze leerroute op te leiden en op deze manier meer leerlingen beschikbaar te krijgen voor MBO Techniekopleidingen en voor banen in de techniek in de Achterhoek

Leren in de praktijk

Bijzonder aan de STERA Leerroute is dat de leerlingen niet alle lessen volgen in de theorie- en praktijklokalen van de VMBO school, maar een belangrijk deel van de opdrachten uitvoeren bij de bedrijven, onder begeleiding van ervaren beroepsmensen.

Hierdoor maken de leerlingen ook kennis met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek en kunnen zij ervaren hoe het is om in “de echte” praktijk te werken aan concrete opdrachten.

Kennis maken met de nieuwste technieken

Met behulp van de STERA leerroute willen de samenwerkende partijen tenminste 400 extra leerlingen voor de techniek opleiden en hen ook een beter beroepsbeeld bijbrengen. Leerlingen kunnen middels de STERA Leerroute kennis nemen van de nieuwste technieken waar vaak in het bedrijfsleven al mee wordt gewerkt.