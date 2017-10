Promovendus Erix laat kans op koppositie liggen!

X 76

LICHTENVOORDE – Na twee vrije weekenden stond voor de Lichtenvoordse handballers van Erix H1 de verre uitwedstrijd in Drenthe op het programma tegen D.O.S. 1 in Emmer-Compascum.

Met de wetenschap vooraf dat koploper Huissen zaterdagavond van UGHV had verloren wist Erix dat bij winst de koppositie zou worden overgenomen, zelfs met een wedstrijd minder gespeeld dan de rest van de top 4.

Bram Reukers keerde weer terug in de selectie nadat hij hersteld was van zijn gebroken neus die hij opliep in de voorbereiding maar waardoor hij dus ook nog geen enkele competitiewedstrijd in de benen heeft. Daarentegen moest Youri Kuijpers helaas verstek laten gaan door trieste familieomstandigheden.

Hoewel DOS met nul punten in de onderste regionen bivakkeert, wist Erix dat deze wedstrijd weleens heel lastig zou kunnen worden. DOS speelt namelijk met hars, iets dat de heren van Erix niet gewend zijn en hoewel er nog wel een aantal keren met hars getraind is blijft controle over een harsbal lastig voor Erix.

Beide teams begonnen voorzichtig aan de wedstrijd en konden maar moeilijk het net vinden. Zoals verwacht had Erix wat meer moeite om de bal te controleren door het harsgebruik dan DOS. Toch ging de wedstrijd de eerste 15 minuten behoorlijk gelijk op, er werd om en om gescoord tot 5-5 maar al snel bleek dat niet DOS of hars de grootste tegenstanders van Erix waren.

De scherpte en beleving van het team, het sterke punt van de overwinning op UGHV, was totaal niet aanwezig. Erix scoorde nog nauwelijks terwijl DOS wel af en toe het doel kon vinden. Het is dat keeper Leroy Winkels wel zijn normale niveau haalde anders was de wedstrijd bij rust al gespeeld geweest. Desondanks was de ruststand 14-8 in het voordeel van DOS.

Coach John Heinen benadrukte in de rust dat er meer scherpte en beleving in het team moest komen om de achterstand in te lopen. Ook de snelheid van het spel moest omhoog, juist het sterke punt van Erix waar het in de eerste helft totaal aan ontbrak! Even leek Erix terug te komen in de wedstrijd, de achterstand werd verkleind tot een verschil van 4 punten, toen een open kans om op 3 punten te komen werd gemist!

De tegenaanval van DOS werd wel vakkundig afgemaakt waardoor het verschil weer terug was op 5 punten. Dit was de genadeslag voor Erix, aanvallend werden er te veel fouten gemaakt om de achterstand nog een keer te verkleinen.

Het verschil bleef steeds zo’n 5 a 6 punten waardoor de wedstrijd eindigde in een stand van 25-19 in het voordeel van DOS die daardoor de eerste 2 punten van het seizoen pakten. En dat was misschien niet eens zo zeer de verdienste van DOS, Erix had de nederlaag meer aan zichzelf te wijten. Dit was een gemiste kans om als promovendus na 3 speelronden de koppositie in te nemen. Desondanks staat Erix nog keurig op een 4e plek op de ranglijst.

Zaterdag a.s. kan Erix thuis om 20.15 uur revanche nemen tegen Achilles 1 uit Apeldoorn die met evenveel punten op dezelfde plek op de ranglijst staan!