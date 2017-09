Run op woningen bouwproject Raadhuishofje

X 61

LICHTENVOORDE – Dwars tegen alle gedachten over leegstand, krimp en woningcontingenten in ontwikkelt Rensing Bouw B.V. een lang stilliggend bouwplan aan de Raadhuisstraat. Op het terrein van het voormalige eierpakhuis zullen 10 nieuwe woningen worden gebouwd. Het wordt een prachtig hofje waar mensen gezellig samen kunnen wonen. “Vraag naar nieuwbouw in onze groeigemeente is er continue. Er is voldoende interesse om met de bouw van start te gaan”, aldus Wilco Rensing.

Wilco Rensing van het Lichtenvoordse bouwbedrijf wil er 8 comfortabele seniorenwoningen en 2 appartementen gaan bouwen. Het project heet ‘Raadhuishofje’. Volgens Wilco Rensing bestaat er een grote behoefte aan nul-treden-woningen (gelijkvloers) voor 65-plussers die langer thuis willen blijven wonen. “En wanneer zij verhuizen, komen er woningen vrij voor jongeren die in Lichtenvoorde willen wonen of na hun studie terugkeren.” Hij baseert zich op het gemeentelijk onderzoek over levensbestendig wonen dat in Oost Gelre gehouden is én het feit dat hij veel reacties ontving over het bouwproject. Er zijn nu ruim 40 belangstellenden. De reacties kwamen niet alleen van senioren; ook jonge mensen zijn geïnteresseerd in de modern ontworpen nul-treden woningen. “Als we mogelijkheden creëren om mensen langer thuis te laten wonen door levensloopbestendige woningen te bouwen dan komen er woningen vrij waarin jongeren kunnen starten naar de maat van hun portemonnee en hun eerste baan. Zo dragen we bij aan de doorstroming van de woningmarkt.

Nieuwe materialen: de bouw innoveert

De woningen van Raadhuishofje zijn levensloopbestendig, energie neutraal, onderhoudsarm, te huur of te koop en er is de mogelijkheid om een extra woonlaag te realiseren. Klein detail, maar zeker niet onbelangrijk, is de mogelijkheid om al het installatiewerk in de woning bereikbaar te houden. De installatietechniek is zonder hak- en breekwerk in de wanden, gemakkelijk aan te passen of uit te breiden. “De ontwikkelingen van techniek gaan heel erg snel. In de loop van de tijd verandert de techniek en moet de mogelijkheid er zijn dat bewoners dit met eenvoudige ingrepen zonder hoge kosten kunnen aanpassen”, zegt Wilco Rensing. Ook wanneer het over energie gaat. Rensing wil nieuwe materialen toepassen bij de bouw, zoals prefab-materialen die kierdicht zijn. Het voordeel van voorgefabriceerde onderdelen is dat we bouwprocessen kunnen verkorten en de kwaliteit van de bouw aanzienlijk verbeteren, verklaart Wilco. “Op deze manier kunnen we ook de schaarste aan vaklieden deels tegemoet komen”

Oplossing voor fijnstof

Rensing houdt een lijst bij van welke nieuwe en innovatieve producten hij toepast. Voorbeelden zijn infrarood verwarming; een inductieplaat die warmte straalt, nu als industrieel design in de spreekruimte en hangend boven een grote tafel, vlas als grondstof in tussenwanden en beglazing met zonnecellen. “Er is zoveel mogelijk.”

Gedurende de ontwikkeling van Raadhuishofje bleek waterberging een belangrijk issue te zijn. “Wanneer we grasdaken gaan toepassen, vloeit hemelwater vertraagd af naar de afvoeren. In macro vermindert dit het risico van overstromingen. Dichtbij huis filteren groendaken door het bladoppervlak de luchtstroom met als voordeel dat fijnstof en andere schadelijke stoffen worden geadsorbeerd. Planten gebruiken fijnstof als voedingsstof.

Studenten Graafschap College, HTS en bouwopleiding

“We zijn een jong bedrijf en hebben veelal jonge mensen in dienst en daardoor ook veel jonge klanten. Zij hebben een andere kijk op wonen. We kijken naar andere toepassingen en werken samen met partners en opleidingen in de regio.

Een bekend voorbeeld van samenwerking en bouwen is CPO De Bond in Harreveld waarbij een groep van 8 jonge opdrachtgevers samen met onder meer Rensing Bouw hun eigen huizen hebben gebouwd op het terrein van een leegstaand mengvoerderbedrijf. Dit inbreidingsplan is een van de voorbeelden om nieuwbouw op plekken te realiseren waar een andere bestemming gewenst is.

Voor meer informatie: www.rensingbouw.nl of www.raadhuishofje.nl