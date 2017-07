X 57

LICHTENVOORDE – Feestfabriek helpt jonge atleten uit Oosten des lands die de wereldtop willen halen

De weg naar professionaliteit kent vele ontberingen en vele talenten haken tijdens de beklimming om verschillende redenen af. De bekendheid van de Zwarte Cross zou de jonge talenten en de bekendheid van hun sport een verdiend duwtje in de rug kunnen geven. Daarom richt de organisatie van de Zwarte Cross, de Feestfabriek, Alles Komt Goed BV, de Zwarte Cross Talententuin op.

De Zwarte Cross promocommissie gaat zeven talentvolle, jonge atleten helpen met hun communicatie, naamsbekendheid en netwerk. Tevens wordt via de online-mediakanalen van onder andere de Zwarte Cross op regelmatige basis een inkijkje gegeven in het roerige en interessante leven van de jonge topsporters, die onderweg zijn naar de top. Welke atleten dit zijn, dat wordt op de Zwarte Cross Persdag bekendgemaakt. De persdag vindt plaats op dinsdag 11 juli op het terrein van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde.

Het initiatief komt van sportliefhebbers en oprichters Gijs Jolink en Hendrik Jan Lovink. Zij vertellen: “Verstand van trainen en techniek van topsport hebben we niet. Als het goed is, hebben de talenten en hun coaches dat zelf. Ook ambitie en talent hebben ze al, anders waren ze niet zo ver gekomen, want de meeste jonge atleten bevinden zich in hun leeftijdscategorie nu al aan de top. Wij willen helpen deze jonge honden en hun coole sporten de aandacht te geven die ze verdienen.” De sporten die de atleten bedrijven zijn: boksen, fietscross, schaatsen, skeeleren, motorcross, wegracen en veldrijden. “Deze talenten willen wereldkampioen op het hoogste niveau worden en ze gaan ervoor. Het is al een heel moedig besluit om op jonge leeftijd zo je nek uit te steken. Je moet een beetje gek zijn om er zoveel voor te laten en je moet lef hebben, vaak bu-j te bang is niet voor niets de officiële slogan van de Zwarte Cross 2017. Iedereen die ergens helemaal voor gaat om het in ieder geval te proberen, verdient respect. Over tien jaar weten we of deze talenten hun dromen verwezenlijkt hebben, man wat zouden we dan trots zijn!”, aldus Jolink en Lovink.

Op het moment dat een van de talenten zijn of haar doelen op het gebied van professionaliteit en communicatie gehaald heeft of om andere redenen wil stoppen, dan komt er plaats voor een nieuw talent. Zo kan de Talententuin steeds plek bieden aan nieuwe ambitieuze atleten.