02 nov. – ‘Boss’ undercover meegewerkt bij Hacron Groen

LIEVELDE – Als één van de Vebego bedrijven is Hacron Groen donderdag 2 november te zien in het programma Undercover Boss. Geheel vermomd heeft Vebego CEO Ronald Goedmakers een dag lang zijn handen uit de mouwen gestoken bij het groenvoorzieningsbedrijf.

Stel je voor dat je grote baas bij je op de werkvloer staat! Dat is het idee van Undercover Boss. Al jarenlang een gigantische succesformule in onder andere Amerika en Australië. Ook Nederland heeft nu een variant.

In de aflevering van 2 november neemt meewerkend voorman Gijs Mondria van Hacron Groen de ‘herintredende’ collega onder zijn hoede. Ronald werkt mee bij de aanplant van bomen en heesters op diverse plekken, hij versnippert snoeiafval en luncht met zijn ‘collega’s’ in de schaftkeet. Hij krijgt zo een uniek inkijkje in hoe het eraan toe gaat en wat er speelt binnen de bedrijven. De terugkoppeling of Ronald geschikt is voor dit werk is buitengewoon eerlijk. De werknemers hebben namelijk geen idee dat hun ‘nieuwe collega’ eigenlijk de hoogste baas is…

Undercover Boss NL op donderdag 2 november om 21:30 op SBS6.