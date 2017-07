X 12

LOCHEM – Op vrijdag 21 juli, aanvang 20.00 uur, verzorgt ‘Triomphe et Enchantement’ een optreden met barokdans binnen de zomerserie van Gudula Cultureel in de Grote of St.-Gudulakerk in Lochem.

Het historisch dansensemble uit Nijmegen legt zich toe op dansen vanaf de 15e eeuw. In Lochem zijn dansen te zien uit de late 17e en vroege 18e eeuw begeleid door barokmuziek. Een zowel aanstekelijk als aantrekkelijk schouwspel.

De toegang is gratis. Vrije gift.