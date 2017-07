Zomeravond beiaardconcerten Gudulatoren

X 32

LOCHEM – Op vrijdag 21 juli, aanvang 19:00 uur, opent Gideon Bodden de zomeravondconcertserie op de beiaard in de Gudulatoren te Lochem. Gideon Bodden sluit met zijn programma aan op het Vrijdagavondconcert in de Grote of St. Gudulakerk, met als thema Barokdans en –Muziek.

Gideon Bodden is, met anderen, stadsbeiaardier van Amsterdam, Hilvarenbeek, Oudewater en Schoonhoven en heeft zich toegelegd op de campanologie, de leer en de kennis van de klokkenspellen.

De beiaardbespelingen worden uitgevoerd op de beiaard in de Gudulatoren en zijn te beluisteren op de terrasjes en in de straatjes rondom de Makt in het centrum van Lochem.

De beiaardbespelingen zijn gratis te beluisteren, maar het organiseren van deze bespelingen kost geld. Na afloop van de concerten kan een bijdrage worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bus aan de voet van de Gudulatoren.