03 nov. – Prikkelz organiseert ‘je naam in graffiti-style’!

GROENLO – Speciaal voor de aller stoerste kids bied Prikkelz vrijdag 3 november een workshop ‘je naam graffiti-style schilderen aan’. Kies uit verschillende voorbeelden een stoer graffiti-lettertype dat jij te gek vind, of ga zelf helemaal los. Wij helpen je met het opzetten van je naam op een mooi groot canvasdoek. Vervolgens mag je zelf alles uit de kast halen om een zo cool mogelijk schilderij te maken. Dit alles onder deskundige begeleiding van een echte graffiti docent van DOT Winterswijk. Je gaat dus sowieso met een supercool meesterwerk naar huis! Meld je snel aan want we hebben maximaal 15 plaatsen beschikbaar.

Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud, kom dan vrijdag 03 november van 15.45-17.45 uur naar Cultureel Centrum de Mattelier en doe mee aan deze middag. Er is plek voor maximaal 15 kinderen. Meld je dus snel aan via info@prikkelzgroenlo.nl! Kosten 2,50 euro p.p.