05 nov. – Byzantijnse liturgie in Groenlo

GROENLO – Op 5 november dit jaar zal voor de eerste keer in Groenlo de Eucharistie gevierd worden volgens een geheel andere ritus dan de westerse, nl. de Byzantijnse ritus.

Het koor Wladimir koor uit Hengelo (Ov) zal de zang verzorgen in de Calixtusbasiliek aan de Kerkwal. De celebrant is priester H. Scheve. Hij is verbonden aan de landelijke organisatie Pokrof en pastoor te Zutphen en omgeving.

De Byzantijnse liturgie wordt vaak gekoppeld aan de Oosters Orthodoxe kerken, en dat is gedeeltelijk juist. Wat de meesten niet weten is dat de Rooms Katholieke kerk ook deze ritus kent.

Ook in Nederland zijn er katholieken die zich verbonden voelen met de oosterse ritus.

De Byzantijnse liturgie is van oudere datum dan de westerse. Vanaf ongeveer 1400 is de liturgie onveranderd gebleven. De westerse ritus heeft daarentegen steeds vernieuwingen gekend. Kenmerkend aan de oosterse ritus zijn de vele voorbeden, die gezongen worden door de diaken. Hij is dan ook degene die liturgisch contact houdt met de gelovigen, terwijl de priester continue voor het altaar staat, kijkend richting het oosten.

De liturgie wordt gedragen en ondersteund door de voortdurende gezangen waardoor men een zekere tijdloosheid ervaart. De viering begint om 10.30 uur.