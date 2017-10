11 nov. – Voor-Beltrumse Buutavond

X 83

VOOR BELTRUM – Op zaterdagavond 11 november presenteren de Maïspotters de ‘Voor-Beltrumse Buutavond’. Deze avond is voor iedereen; jong en oud.

De avond wordt gevuld met maar liefst 4 buuts. Brother John: volgens hem betekent buutreednen het volgende: bazelen, zwammen, apekool verkopen, in het luchtledige praten, uit je nek lullen, uit je nekharen lullen en onzin verkopen. Koop Drost: Zijn buuts kenmerken zich als actueel, scherp en op maat gemaakt. Ed & Toon: Wat deze 2 plaatselijke heren laten zien, is nog een complete verassing, maar het wordt ongetwijfeld lachen. ‘Last but not least’: Jeroen Bekke: Deze winnaar van het Twentse Buutfestival in 2016 zal ook Voor-Beltrum laten zien waarom hij de terechte winnaar was!

Zin in een avond lachen? Kom dan naar de Maïskoele in Voor-Beltrum!

Het programma begint om 20.30 uur (de zaal is open vanaf 20.00 uur).