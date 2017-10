11 nov. – Sunte Matten optocht

X 33

GROENLO – Op 11 november wordt de Sunte Matten optocht voor kinderen gehouden in Groenlo. Het Sunte Matten feest kent in Groenlo een lange traditie. Waren het ‘vroeger’ louter uitgeholde mangels waarmee de kinderen langs de deuren gingen om het Sunte Mattenlied ten gehore te brengen. Tegenwoordig zijn de mangels merendeels vervangen door kleurrijke lampions.

De organisatie is in handen van het Groenlose Ondernemers Verbond GOV, in nauwe samenwerking met de Onder de Regenboogwerkgroep.

Het is de bedoeling dat de kinderen om 16.00 uur aanwezig zijn in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. In de kerk worden Sint Maarten liedjes gezongen en wordt het verhaal over St. Maarten verteld. Rond 16.25 uur vertrekt de optocht. Dit gebeurt onder begeleiding van het dweilorkest ‘de Knolle’, die de stoet met lampionnen en mangels voor zal gaan.

De tocht gaat langs de Molenberg, Beltrumsestraat, de Markt, Europaplein, Lievelderstraat, Rabeldersteeg en de Kevelderstraat. Bij het Stadhuis eindigt de optocht en krijgen de kinderen die meelopen iets lekker. De kinderen kunnen dan hun wijk in om bij buren en bekenden het Sunte Matten lied ten gehore te brengen.

Voor wie niet meer precies weet hoe de tekst van het Grolse Sunte Matten lied gaat, hieronder de tekst.

Vandaag is ’t Sunte Marten en morgen Sunte Kruk.

Wi’j hebt nog goeie harten wi’j sloat ze stuk veur stuk.

Hölleken op een tölleken, Sunte Martens kölleken.

Geef wat, hol wat, geef den armen Thomas wat.

‘k kwam eens bij een rijke man, die zovele geven kan,

gevend zal hij leven, Zalig zal hij sterven,

de hemel zal hij erven, God zal hem belonen met honderddoezend kronen.

Met honderddoezend rökskes an.

En doar kump Sunte Marten an.