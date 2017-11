16 nov. – SKB legt uit: Oogaandoeningen

X 26

WINTERSWIJK – Nieuwste technieken bij staaroperaties en maculadegeneratie.

Donderdag 16 november organiseert Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk een informatieavond onder de noemer ‘SKB legt uit’. Deze keer is het onderwerp oogaandoeningen.

Programma

Goed kunnen zien betekent voor veel mensen meer levenskwaliteit, grotere onafhankelijkheid en meer bewegingsvrijheid. Oogartsen Frederik Dijkman en Willem Vaandrager geven tijdens deze bijeenkomst uitleg over de nieuwste technieken en mogelijkheden bij staaroperaties en maculadegeneratie (slijtage van het netvlies). Natuurlijk heeft u ook ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

Vrijwilligers van de Oogvereniging Nederland zijn aanwezig met een stand waar u informatie vindt over tal van oogaandoeningen. Zij helpen u graag de juiste informatie te vinden.

Gratis informatieavond

De informatieavond is op donderdag 16 november uur en vindt plaats in het auditorium van het SKB. De zaal is open vanaf 18.45 uur, het programma start om 19.00 uur en is rond 20.45 uur afgelopen. Er staat koffie en thee klaar. Ook in de pauze wordt gezorgd voor een hapje en drankje. De avond en het parkeren zijn gratis.

Meer informatie en aanmelden via www.skbwinterswijk.nl of via 0543 544415 (vrijwilligers Gastenservice).