20 okt. – Dit-Ist in Bar 700 tijdens de Slag om Grolle

GROENLO – Tijdens de Slag om Grolle treedt ‘Dit-Ist’ op in Bar 700. Het optreden begint vrijdag na de fakkeloptocht en de toegang is gratis.

‘Dit-Ist’ is een band uit de Achterhoek, met kroeg- en festivalervaring, die bestaat uit zeven enthousiaste muzikanten:

Bjorn Wouters – Akoestische gitaar, zang en blues harp

Bas Relker – Elektrische slaggitaar en zang

Robert Penterman – Drums

Dirk Wopereis – Basgitaar en Hammondorgel

Alex Bregman – Sologitaar

Het repertoire bestaat uit onder andere covers van Pink Floyd, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, The Band, The Doors en vele andere legendarische artiesten. Maar ook de wat modernere rock wordt niet geschuwd!

Sinds 2016 is ‘Dit-Ist’ deels omgedoopt tot ‘Floyd Rose’, a tribute to Pink Floyd!



Bar 700 – Vrijdag 20 oktober – Aanvang na de fakkeloptocht – toegang is gratis