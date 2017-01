In 2017 opnieuw kleurrijk Ballonnenfonds

GROENLO – Groenlo Vestingstad Promotion gaat ook in 2017 een Ballonnenfonds oprichten. “In 2016 was dit een groot succes. Méér dan negentig straten, scholen en carnavals groepen hebben een beroep gedaan op het Ballonnenfonds. Alle ballonnen zijn gesponsord en daar zijn we heel blij mee”, aldus Erik Mentink van Groenlo Vestingstad Promotion.

“Het wordt echter wel elk jaar moeilijker om grote aantallen ballonnen in het fonds te krijgen. Daarom kunnen we nog steeds ballonnen gebruiken. Mocht u ballonnen beschikbaar willen stellen dan kunt u contact opnemen met info@groenlovestingstadpromotion.nl, vervolgt hij.

Ballonnen aanvragen Groenlo zal er kleurrijk uitzien tijdens de carnaval en het zal een lust voor het oog zijn om straks door al die prachtig versierde straten te fietsen of te wandelen.

Vanaf 1 Januari 2017 kunnen straten , scholen en carnavalsgroepen weer ballonnen aanvragen bij het Ballonnenfonds. Dit kan uitsluitend via info@groenlovestingstadpromotion.nl of info@groepsuitjesgroenlo.nl vermeld er even bij de straatnaam, de contactpersoon en het aantal ballonnen dat men nodig heeft. Na 31 Januari 2017 worden geen aanvragen meer in behandeling genomen. Dan gaan we de bestellingen klaar maken. Voor carnavals groepen die meedoen aan de optocht is het zelfs mogelijk om ook nog de gewenste kleuren op te geven. Uiteindelijk zullen alle ballonnen eerlijk verdeeld worden onder alle aanvragers waar natuurlijk de straten van de Prins en Adjudant een streepje voor hebben.