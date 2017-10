27 okt. – Prikkelz organiseert circusmiddag!

X 42

GROENLO – Weet je nog, vorig jaar met met de Prikkelzfair, dat je trucjes kon doen in de hangende doeken?

Susan de Jong van Studio Firelily komt terug en geeft jou de gelegenheid om te proeven aan de acrobatische kant van het circus!

Voel je even een echte circusartiest en maak te gekke moves aan de danspaal of in de hoepel. Ga de lucht in met de Aerial Silk doeken of hang ondersteboven tijdens de Aerial Yoga. Aan het eind van de middag is er nog de tijd om een actiefoto te maken bij je favoriete onderdeel.

Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud, kom dan vrijdag 27 oktober van 15.45-17.45 uur naar Cultureel Centrum de Mattelier en doe mee aan deze circusmiddag.

Er is plek voor maximaal 20 kinderen. Meld je dus snel aan via info@prikkelzgroenlo.nl! Kosten 2,50 euro p.p.