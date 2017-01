Aankoop Vion-terrein ondersteunt burgerinitiatief

LIEVELDE- Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het Vion-terrein in Lievelde aan te kopen. Wethouder Marieke Frank: “We komen hiermee onder andere tegemoet aan het burgerinitiatief om het gebied een nieuwe invulling te geven. Lievelds Belang heeft plannen uitgewerkt om van het voormalige Café Arink een vertrekpunt voor bezoekers aan de Oost-Achterhoek te maken. Het omliggende gebied kan ingericht worden als park. Om die plannen te realiseren is het wenselijk dat we eigenaar van het terrein worden.”

Begin 2015 meldde zich een initiatiefnemer om te kijken naar een nieuwe invulling voor het karakteristieke pand uit 1931 aan de Stationsstraat. Marie-Louise Tanck van het Lievelds Belang hierover: “Binnen Lievelde is hier zeer goed op gereageerd. Voor veel Lieveldenaren is het een doorn in het oog dat het voormalige Café Arink steeds meer in verval raakt. Uit onderzoek blijkt dat het gebouw behoudenswaardig is en een nieuwe invulling mogelijk is. Samen met de initiatiefnemer en de gemeente hebben we in een projectgroep met zorgvuldigheid de plannen vormgegeven. Dit draagt ook bij aan de leefbaarheid van ons dorp”.

Lokaal voor Verlof

Het Lokaal voor Verlof – een verwijzing naar de geschiedenis van het pand als café – moet een multifunctioneel bezoekerscentrum worden van waaruit we de mogelijkheden van de regio kunnen promoten en iedereen het prachtige achterliggende coulisselandschap kan gaan verkennen, aldus wethouder Frank. “Lievelde ligt op een centrale recreatieve as en is bereikbaar per spoor. Een knooppunt vanwaar je relatief snel een bezoek kunt brengen aan bijvoorbeeld de vestingsteden Groenlo en Bredevoort, het winkelcentrum van Lichtenvoorde, het Nationaal Landschap Winterswijk en de Besselinkschans.”

Samenwerking als uitgangspunt

Inmiddels zijn ook ondernemers uit de buurt, ProRail, Arriva, Stichting Achterhoek Toerisme en het Bernard Vos Clubhuus enthousiast en hebben hun medewerking aangeboden. Wethouder Frank: “Samenwerking tussen bedrijven in de recreatieve sector, maar ook met vrijwilligersorganisaties die zich inzetten rondom het landschap, de natuur en cultuur in de regio is het uitgangspunt. Door met het bezoekerscentrum als poort van dit gebied te fungeren (letterlijk een vertrekpunt), stimuleren we het toerisme en laten we bezoekers kennismaken met het veelzijdige aanbod dat we samen te bieden hebben”.

Inzet vanuit Lievelde

Marie-Louise Tanck van het Lievelds Belang: “We staan in de startblokken om een groot deel van de financiering voor de herbestemming van het pand en de komst van het bezoekerscentrum bij elkaar te brengen. Wij doen een beroep op de gemeenschap van Lievelde, maar zien ook kansen bij verschillende fondsen. Een eerste bedrag uit het Rabobank Coöperatiefonds is in 2016 al toegekend. Het is de bedoeling dat het beheer van het toekomstig bezoekerscentrum wordt overgedragen aan een stichting zodat de continuïteit is verzekerd. De gemeente ondersteunt ons bij dit proces.”



Overname van Vion

Voorwaarde voor de ontwikkelingen is de overname van het terrein van Vion N.V. Wethouder Frank: “De aanschaf van het hele gebied geeft de mogelijkheid om een regionale trekker toe te voegen aan het Lokaal voor Verlof. Een groen gebied met allure. Hoe dit er precies uit moet gaan zien krijgt binnenkort verder vorm. De onderhandelingen met Vion over de vraagprijs zijn constructief verlopen. We zijn tot een akkoord gekomen en stellen nu de gemeenteraad voor om in te stemmen met de aankoop van het Vion-terrein. Hiervoor is een krediet van € 427.500 benodigd. Voor het Vion-terrein geldt in het kader van de herziening van het bestemmingsplan Lievelde een verandering van bestemming ‘industrie’ naar bestemming ‘groen’.”

Behandeling in de gemeenteraad

Het voorstel voor de aankoop van het Vion-terrein wordt op 24 januari behandeld in de commissie en op 2 februari in de gemeenteraad.