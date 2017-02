Achterhoeks duo geeft eigen show in de Melkweg

Eerste clubshow van Suzan & Freek: van slaapkamer tot de Melkweg

LICHTENVOORDE – Het Lichtenvoordse coverduo ‘Suzan & Freek’ staat op maandag 20 februari aanstaande met een eigen concert in De Melkweg in Amsterdam. Het duo, dat sinds eind 2014 wekelijks covers plaatst in hun eigen online rubriek ‘De Minuut’, kondigde de show aan na het bereiken van 30.000 volgers op Facebook. Voor Suzan & Freek is het de allereerste eigen clubshow, na eerder al optredens in het voorprogramma van Milow en onder andere de Nijmeegse Vierdaagsefeesten, Sziget Festival (Hongarije) en Reurpop te hebben gegeven.

In oktober gingen de twee nog wereldwijd viraal op Facebook, nadat hun akoestische cover van ‘Don’t Let Me Down’ (origineel: The Chainsmokers) werd ontdekt door niemand minder dan The Chainsmokers zelf. Nadat het filmpje, dat meer dan één miljoen keer werd bekeken en ruim 72.000 keer werd ‘geliked’, door The Chainsmokers werd gedeeld werden Suzan & Freek uitgenodigd om bij landelijke radiostations in Nederland (Radio 2, 3FM) én België (Qmusic, MNM) op te treden. In december volgde een tour als support-act van de Belgische singer-songwriter Milow in Groningen, Nijmegen en Utrecht.

Suzan & Freek over hun eerste clubshow op 20 februari: “We kregen online zó veel vragen van mensen die ons eens live willen zien dat we dachten: dit móeten we doen. We kijken enorm uit naar onze eerste clubshow en nemen een aantal bevriende artiesten mee die je gezien kan hebben in De Minuut. We willen nog niet te veel verklappen, maar het wordt héél bijzonder!”

Kaarten voor het optreden in de Melkweg zijn voor 12,50 verkrijgbaar via www.ticketmaster.nl