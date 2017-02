Actief in de voorjaarsvakantie

GROENLO – Tijdens de voorjaarsvakantie biedt Leemland weer verschillende activiteiten. Nieuw in het aanbod zijn arrangementen voor gezinnen en kleine groepen. Er mag gratis gespeeld worden. Buiten zijn enkele speeltoestellen beschikbaar. In het recreatieverblijf staan diverse spellen opgesteld.

Voor jong en oud zijn er mogelijkheden om zelf creatief aan de slag te gaan en daarmee het voorjaar in huis te halen.

Het aanbod van Leemland is nu uitgebreid met nieuwe inloopmogelijkheden voor gezinnen en kleine groepen. In een tijdsbestek van zo’n 2,5 tot 3 uur kan er geknutseld worden en mogen kinderen zich laten schminken. Daarbij kan er lekker gesmuld worden van patat of van pannenkoekjes die zelf gebakken mogen worden. Voor de nieuwe arrangementen geldt: graag vooraf opgeven, er zijn beperkt plaatsen beschikbaar.

Tegen een kleine vergoeding is er een speurboekje beschikbaar met puzzels, husselwoorden en andere opdrachten. Daarmee kunnen letters verzameld worden die leiden naar een oplossing en een zakje chips als beloning.

Leemland is tijdens de voorjaarsvakantie dagelijks geopend van 10.30u tot 17.30u. De accommodatie is rolstoelvriendelijk en biedt gratis parkeren, toegang en WiFi. Adres: Koerboom 7A, 7142 JB Groenlo.

Meer informatie: www.leemland.nl of 0544 795022.

