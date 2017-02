Ad Smeets benoemd als tweede bestuurder Marga Klompé

GROENLO – Per 1 februari is Ad Smeets benoemd als tweede bestuurder van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé.

Ad Smeets treedt toe tot de raad van bestuur naast Marcel Duvigneau. Laatstgenoemde leidde de zorgcombinatie een tijd alleen na het plotselinge en snelle vertrek van Thérèse van den Hurk, die in september vorig jaar al een jaar na haar benoeming als directievoorzitter opstapte.

Ad Smeets is begonnen als directiesecretaris en daarna als interim-directeur bij De Hoge Weide in Lochem. Hij is geruime tijd sectorhoofd lid geweest van het managementteam. Tevens was hij lange tijd werkzaam als sectorhoofd bij Pronsweide in Winterswijk en de groepswoningen in Meddo.