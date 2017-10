Aftrap Muziek Marathon door Burgemeester Annette Bronsvoort

X 161

GROENLO – Sinds september 1927 heeft Groenlo een muziekvereniging, dat is dit jaar dus 90 jaar geleden. Reden voor de jubilerende vereniging om op zondag 29 oktober een Muziek Marathon te organiseren met als motto “Ieder talent een muziekinstrument”.

Na het openingswoord door voorzitter Frank Raben, nam Burgemeester Annette Bronsvoort het woord. Zij sprak de verwachting uit dat dit later wel eens net zo’n jaar kon worden als 1627, dat wordt nog heel lang gevierd. De burgemeester kreeg de eer om de aftrap te verzorgen, door de stok letterlijk over te nemen van dirigent Marcel Lof. Zij dirigeerde het grote harmonieorkest door de eerste mars van de dag heen.

Vanaf 10.00 uur ’s morgens tot ’s avonds 22.00 uur is een uitdagend programma in elkaar gezet, waarbij alle geledingen van de Muziekvereniging Groenlo voorbij komen. “De Grolse Maestro” moet het dirigeertalent van Groenlo opleveren. Tevens is een groot raadspel opgezet om te kunnen zorgen voor voldoende financiële middelen om echt ieder talent een muziekinstrument te kunnen bezorgen.

Daarnaast worden er workshops gegeven en van elke consumptie die genuttigd wordt gaat een gedeelte naar de muziek vereniging. Kom dus allemaal naar het nieuwe cultureel centrum de Mattelier op 29 oktober 2017 en luister onder genot van een hapje en drankje naar wat de muziekvereniging te bieden heeft.

[0] Tekst: Streekgids.nl

[1] Foto's: René van den Mosselaar