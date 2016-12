Aftrap (Stads)Verwarming in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Met de onthulling van het bouwbord is het project Stadsverwarming Lichtenvoorde woensdag 6 juni officieel van start gegaan. De onthulling vond plaats achter het gebouw van DiMS en Tandartsenpraktijk Verhagen en Waanders. “Het was de bedoeling dat het bord onthuld zou worden langs de N18, maar omdat het daar te drassig is kon het bord er nog niet worden neergezet”, vertelt Ton van de Giesen, algemeen directeur van EnergieK.

Aan wethouder Vincent van Uem de eer om het bord te onthullen. Van Uem werd geholpen door de ook aanwezige wethouder Jos Hoenderboom. Na de onthulling werd bij Zwembad Meekenesch de leenovereenkomst tussen EnergieK Oost Gelre BV en Gemeente Oost Gelre ondertekend.

Bij het productieproces van biovergister BIR/Waterstromen aan de Boschlaan blijft restwarmte over. Dit wordt nu deels vernietigd. Door de aanleg van een pijpleiding tussen de biovergister en Zwembad Meekenesch kan de restwarmte worden gebruikt om het zwembad te verwarmen. Later volgen ook verzorgingshuis Antoniushove en het gemeentehuis in Lichtenvoorde. “Bij Zwembad Meekenesch zal een lus worden aangelegd met de biovergister. Meteen als dit is gerealiseerd (in september dit jaar) zal er een leiding gaan naar het gemeentehuis en Antoniushove. Wellicht volgen ook Longa en de tennisclub, maar eerst moet worden bekeken of er geen pieken zijn en alles voldoende verwarmd kan worden”, vertelt Van de Giesen.

Wethouder Van Uem krijgt een warm gevoel van zulke projecten en sprak lovende woorden uit naar de Stichting EnergieK. Wel vroeg hij zich nog even af of het wel ‘Stadsverwarming’ of dat het ‘Dorpsverwarming’ moest zijn.

Door de (stads)verwarming wordt goedkope en milieuvriendelijke energie geleverd. De energiekosten zijn lager dan in de bestaande situatie. Het stadsverwarmingsnet levert een besparing op van 400 ton co2 per jaar.

Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer