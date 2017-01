GROENLO – De toren van de (Nieuwe) H.Calixtus is beeldbepalend voor de stad Groenlo. Het beklimmen van de toren is een unieke ervaring: een geweldig uitzicht over Groenlo en verre omgeving. Bij helder weer is het panorama wel 40 kilometer. De toren heeft een hoogte van 75,0 mtr. (bovenkant haan) en vanaf ruim 41mtr. hoogte valt te genieten van een fantastisch uitzicht.

Vakkundige begeleiders geven tijdens een rondleiding tekst en uitleg over de toren, de bouw van de kerk en alles wat samenhangt met deze unieke in 1908 opgeleverde Achterhoekse kerk.

Bezichtiging kerk en beklimmen toren

8 april 2017 12:00 – 17:00

6 mei 2017 12:00 – 17:00

27 mei 2017 12:00 – 17:00