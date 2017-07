Blauwalg in gracht Groenlo

X 72

GROENLO – In de Grolse gracht is ter hoogte van de Maliebaan blauwalg geconstateerd. Waterschap Rijn en IJssel adviseert om contact met het water te vermijden, omdat blauwalgen gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Het waterschap plaatst waarschuwingsborden. De borden blijven staan tot de blauwalg zich heeft teruggetrokken en de risico’s zijn verdwenen.

De geconstateerde soort blauwalg produceert giftige stoffen. Deze kunnen gevaarlijk zijn voor mensen en (huis)dieren. Dan gaat het bijvoorbeeld om irritatie aan de huid en ogen, darmklachten en op langere termijn leverschade. Bij eventuele klachten raden wij aan om naar de huisarts of dierenarts te gaan. Vertel hem of haar dat er contact is geweest met blauwalgen.

Informatiebijeenkomst op 6 juli

Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente zoeken samen naar structurele oplossing om blauwalg in de Grolse gracht zo mogelijk bij de bron aan te pakken tegen acceptabele maatschappelijke kosten. Daarvoor doet bureau Arcadis onderzoek. Op donderdag 6 juli is er een informatieavond waarbij we een toelichting geven op de resultaten van het onderzoek tot dusver. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats bij Cultureel Centrum De Bron (Buitenschans 1 in Groenlo). Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom.

Meer informatie over blauwalg staat op de website van Waterschap Rijn en IJssel: www.wrij.nl/blauwalg (externe link).