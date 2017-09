Lievelde 1 okt. – Boekpresentatie bij jubileumviering Dialectkring

X 17

LIEVELDE – Op zondag 1 oktober a.s. organiseert de zestigjarige Dialectkring Achterhook & Liemers (www.dialectkring.nl) de honderdste aflevering van het programma ‘Met dialect op de koffie’.

Op deze morgen wordt het boek ‘Met Eigen Woorden’ deel 3 gepresenteerd, een initiatief van wijlen Henk Krosenbrink. Deel 1 gaat over het schrijven in de streektaal in de periode 1600-1900, deel 2 bestrijkt de periode 1900-1950 en deel 3 gaat over de periode 1950-2000.

In het naslagwerk, samengesteld door D.J. ten Hoopen en H. Lettink, staan 63 streektaalschrijvers en wordt uitgegeven door uitgeverij Fagus uit IJzerlo, in samenwerking met de Henk Krosenbrink Stichting.

Het eerste exemplaar zal worden uitgereikt door Hans Keuper. Het boek is die morgen te koop voor € 19,95. (Winkelprijs € 24,95)

Daarna zorgen Hans Keuper (Boh Foi Toch) en Ferdi Joly (Ex-Normaal en ex-Boh Foi Toch gitarist) samen voor een sfeervolle invulling van de honderdste aflevering van ‘Met dialect op de koffie’. Ze brengen luisterliedjes in het dialect van Dinxperlo en Zieuwent.

De bijeenkomst wordt gehouden van 11.00 uur tot 13.00 uur bij Erve Kots in Lievelde. De entree bedraagt deze speciale morgen tien euro per persoon inclusief twee keer koffie of thee. Ook niet-leden van de Dialectkring zijn van harte welkom.