Brainstormvergadering Taalcafé Groenlo bij BS22

GROENLO – Sinds enige tijd zijn de voorbereidingen voor het opzetten van een taalcafé in Groenlo bezig. In het Taalcafé kunnen nieuwkomers (anderstaligen/vluchtelingen) met vrijwillgers de Nederlandse taal oefenen.

Om de vorm te bepalen, vrijwilligers te bereiken en om vast te stellen wanneer het Taalcafé voor het eerst haar deuren opent, is er een brainstormvergadering bij BS22 op dinsdag 21 maart om 19:00 uur.

Er worden nog vrijwilligers gezocht die het Taalcafé kunnen helpen opzetten of als oefenmaatje in het Taalcafé in gesprek te gaan met nieuwkomers. Meedenken tijdens deze brainstormvergadering betekent niet dat men automatisch vrijwilliger wordt voor het Taalcafé.